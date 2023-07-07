مصر.. مصلحة الضرائب تزف نبأ سارا للمواطنين

أوضح مستشار رئيس مصلحة الضرائب في مصر، سعيد فؤاد، أن المستهدف الضريبي للعام المالي 2023-2024، هو تريليون و500 مليار جنيه مضيفا أنه ما تم اعتماده من مجلس النواب منذ نحو شهر.

وأشار سعيد فؤاد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، إلى أن ما تحقق في العام المالي الحالي لم يعلن على وجه التحديد، مؤكدا أن الرقم الذي تم تحقيقه يبلغ حوالي تريليون و50 مليار تقريبا، كما أبرز أنه مفاجآت مميزة بشأن هذا الرقم سيكشف عنها خلال الفترة المقبلة.

وأكد فؤاد عدم فرض ضرائب جديدة على المواطنين بداية من العام المالي الجديد، حيث "يوجد ثبات ضريبي في الفترة الحالية للجميع"، كما أوضح أن "الضرائب أحد المصادر السيادية التي تعتمد عليها الموازنة العامة للدولة، وكانت تمثل أكثر من 75% في السنوات الماضية، لكنها أصبحت تمثل 71% فقط في الوقت الحالي"، مضيفا "أنه تم تقليل الاعتماد على الضرائب في الموازنة العامة للدولة، وتوفير مصادر أخرى للموازنة العامة للدولة".

وأضاف المتحدث أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أكد على ضرورة تطبيق التأمين الصحي الشامل بكافة محافظات الدولة، حيث دخل حيز التطبيق في عدد من المحافظات، بينما يجري تنفيذه تدريجيا من محافظة إلى أخرى لكي يشمل مصر بشكل كامل.

المصدر: "صدى البلد"