مطار "دوموديدوفو" الروسي يفتتح نموذجا فريدا من أجنحة المسافرين (صور)

افتتح في مطار "دوموديدوفو" في العاصمة الروسية موسكو جناح جديد في مبنى الركاب، وبذلك ازدادات مساحة المطار بنحو 240 ألف متر مربع.

وسيبدأ قسم الركاب الجديد T2 في خدمة الرحلات الدولية اعتبارا من 11 يوليو 2023، وعلى سطح القسم الجديد سيتم افتتاح منصة للمسافرين لمشاهدة إقلاع وهبوط الطائرات، وتعد هذه المنصة الأولى من نوعها في موسكو.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام روسية فقد تم ضخ أكثر من 42 مليار روبل (حوالي 467 مليون دولار) كاستثمارات في القسم الجديد.

صفحة "أخبار موسكو" في تلغرام

صفحة "أخبار موسكو" في تلغرام

صفحة "أخبار موسكو" في تلغرام

صفحة "أخبار موسكو" في تلغرام

صفحة "أخبار موسكو" في تلغرام

صفحة "أخبار موسكو" في تلغرام

المصدر: أر بي كا