الصين تجري مشتريات بنحو 6.7 تريليون دولار

تجاوزت قيمة المشتريات العامة للصين 48 تريليون يوان (6.67 تريليون دولار أمريكي) في العام 2022، وفقا لتقرير صناعي اليوم الجمعة.

إقرأ المزيد

وقد ضخ سوق المشتريات العامة النشط زخما جديدا للنمو في الاقتصاد الصيني، بحسب تقرير صدر عن الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات.

وأفاد التقرير بأنه هناك اتجاها نحو تحويل أنشطة المشتريات العامة إلى إدارة سلاسل التوريد.

وبلغت المشتريات العامة للصين أكثر من 45 تريليون يوان في العام 2021، وفقا لتقرير سابق صادر عن الاتحاد.

المصدر: شيخوا