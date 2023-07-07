الروبل الروسي يعوض بعض خسائره

ارتفع سعر صرف الروبل الروسي أمام الدولار واليورو في بورصة موسكو، اليوم الجمعة، وعوضت بذلك العملة الروسية بعض خسائرها التي منيت بها في الفترة الماضية.

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وبحلول الساعة 10:35 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 39 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 91.90 روبل.

فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 3 كوبيكات إلى 99.97 روبل، وجاء ذلك خلافا للعملة الصينية اليوان التي صعد سعر صرفها بواقع 7 كوبيكات، بحسب بيانات بورصة موسكو.

المصدر: RT