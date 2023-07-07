 
مباشر
عاجل
سفير روسيا في واشنطن: مستوى استفزازات الولايات المتحدة في حده الأقصى ويقرب اندلاع حرب عالمية جديدة

الروبل الروسي يعوض بعض خسائره

مال وأعمال

الروبل الروسي يعوض بعض خسائره
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vn6l

ارتفع سعر صرف الروبل الروسي أمام الدولار واليورو في بورصة موسكو، اليوم الجمعة، وعوضت بذلك العملة الروسية بعض خسائرها التي منيت بها في الفترة الماضية.

إقرأ المزيد
رئيس أكبر مصرف روسي يتوقع تعافي الروبل الروسي
رئيس أكبر مصرف روسي يتوقع تعافي الروبل الروسي

وبحلول الساعة 10:35 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 39 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 91.90 روبل.

فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 3 كوبيكات إلى 99.97 روبل، وجاء ذلك خلافا للعملة الصينية اليوان التي صعد سعر صرفها بواقع 7 كوبيكات، بحسب بيانات بورصة موسكو.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا