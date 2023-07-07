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ارتفاع أسعار النفط بعد بيانات أمريكية

مال وأعمال

ارتفاع أسعار النفط بعد بيانات أمريكية
Globallookpress
صورة تعبيرية
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صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة، وجاء ذلك بعد بيانات أظهرت تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 09:35 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.45% إلى 72.12 دولار للبرميل.

في حين صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.41% إلى 76.83 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وأظهرت بيانات رسمية أمريكية تراجع مخزونات النفط للأسبوع الثالث على التوالي، إذ انخفضت بمقدار 1.5 مليون برميل. 

المصدر: RT + بلومبرغ

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