في بورصة موسكو.. اليورو يسجل مستوى هو الأول منذ مارس 2022

تراجع سعر صرف الروبل الروسي أمام العملات الأجنبية في بورصة موسكو، اليوم الخميس، وسجلت العملة الأوروبية قراءة فوق مستوى 100 روبل، وذلك للمرة الأولى منذ مارس 2022.

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وبحلول الساعة 07:25 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف اليورو بواقع 99 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 99.99 روبل، وقبل ذلك بدقائق سجل اليورو 100.31 روبل.

فيما صعد سعر صرف الدولار بواقع 1.39 روبل إلى 92.39 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

ومنذ بداية الصيف، تشهد سوق العملات المحلية تراجعا في سعر صرف الروبل الروسي، وبحسب النائبة الأولى لرئيسة البنك المركزي الروسي كسينيا يودايفا فإن ذلك يرجع بشكل أساسي إلى انخفاض الميزان التجاري.

المصدر: نوفوستي