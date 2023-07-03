الجزائر تخفض إنتاج النفط بمقدار 20 ألف برميل يوميا

أعلنت وزارة الطاقة الجزائرية يوم الاثنين، خفض إنتاج النفط طوعيا بمقدار 20 ألف برميل يوميا دعما لجهود روسيا والسعودية لتحقيق الاستقرار في الأسواق.

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وقالت وزارة الطاقة الجزائرية في بيان: "في إطار الجهود المشتركة التي تبذلها دول "أوبك+" ودعما لعمليتي تخفيض الإنتاج الاضافيتين التي بادرت بهما المملكة العربية السعودية وروسيا من أجل دعم استقرار وتوازن سوق النفط، قررت الجزائر تخفيضا إضافيا لإنتاجها بـ 20 ألف برميل يوميا في الفترة بين 1 و31 أغسطس المقبل".

وأضافت الوزارة أن هذا التخفيض يضاف للخفض الطوعي بـ 48 ألف برميل يوميا الذي تقرر شهر أبريل 2023.

وأكدت وزارة الطاقة أن إنتاج الجزائر لشهر أغسطس 2023 سيستقر في حدود 940 ألف برميل يوميا.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية