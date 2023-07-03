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بالتزامن مع قرار السعودية.. روسيا تدعم استقرار أسواق النفط وتعلن خفضا طوعيا في صادرات الخام

مال وأعمال

بالتزامن مع قرار السعودية.. روسيا تدعم استقرار أسواق النفط وتعلن خفضا طوعيا في صادرات الخام
Sputnik
صورة من الأرشيف
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صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، بأن روسيا ستخفض بشكل طوعي صادراتها النفطية في أغسطس 2023 بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

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وأشار نائب رئيس الوزراء الروسي إلى أن الخطوة تهدف لتحقيق التوازن في سوق النفط، وقال: "في إطار الجهود المبذولة لضمان توازن السوق، ستخفض روسيا طواعية الإمدادات لأسواق النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا في أغسطس 2023 وذلك بواسطة خفض الصادرات بالكمية المحددة".

وقبل ذلك أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة أن السعودية ستقوم بتمديد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يوميا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو الجاري لشهر آخر، ليشمل شهر أغسطس مع إمكانية تمديده.

وعقب الإعلان عن القرارين صعدت أسعار النفط بأكثر من 1% في الأسواق، لكن البيانات السلبية من الصين حدت من الارتفاع، وأظهرت نتائج مسح اليوم تباطأ نمو نشاط المصانع في الصين خلال يونيو 2023.

المصدر: برايم + واس

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