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وزارة الطاقة السعودية تفاجئ أسواق النفط وتعلن عن تمديد الخفض التطوعي

مال وأعمال

وزارة الطاقة السعودية تفاجئ أسواق النفط وتعلن عن تمديد الخفض التطوعي
Globallookpress
صورة من الأرشيف
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أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة أن السعودية ستقوم بتمديد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يوميا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو الجاري لشهر آخر، ليشمل شهر أغسطس مع إمكانية تمديده.

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وبذلك يكون إنتاج المملكة في شهر أغسطس 2023 قد اقترب من 9 مليون برميل يوميا، وأوضح المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في أبريل 2023 والممتد حتى نهاية ديسمبر 2024.

وأكد المصدر أن هذا التخفيض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها، وفقا لما نقلته "واس".

المصدر: واس

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