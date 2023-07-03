روسيا.. بيانات تظهر استقرار النشاط التجاري

انخفض مؤشر النشاط التجاري (PMI) للصناعات التحويلية في روسيا في يونيو 2023 إلى 52.6 نقطة من 53.5 نقطة تم تسجيلها في الشهر الذي قبله، وفقا لدراسة أجرتها S&P Global.

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وجاء في تقرير صدر عن الوكالة: "النمو تباطأ بشكل طفيف مقارنة بشهر مايو 2023 بعد زيادة طفيفة في الإنتاج والطلبات الجديدة".

وأفاد محللون بأن نتائج المؤشر بشكل عام مستقرة على الرغم من تباطؤ وتيرة النمو في يونيو 2023 مقارنة بشهر مايو 2023، وقالت إن الطلبات الجديدة استمرت في الارتفاع في يونيو 2023 مدعومة بتحسن في الطلب المحلي

وما يزال المؤشر في هامش النمو، إذ أن مستوى الـ50 نقطة هو المستوى الذي يفصل بين النمو والانكماش.

المصدر: تاس