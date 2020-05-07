روسيا.. انخفاض قطاع الخدمات في أبريل

انخفض مؤشر النشاط التجاري PMI في قطاع الخدمات بروسيا، في أبريل الماضي إلى 12.2 نقطة من 37.1 في الشهر الذي سبقه.

ووفقا لبيانات وكالة IHS Markit التحليلية، فإن هذا الرقم، هو الأدنى منذ بداية توثيق البيانات في العام 2001.

وجاء في الدراسة: "تعرض قطاع الخدمات الروسي في أبريل إلى أكبر انخفاض في نشاط الأعمال في تاريخ البيانات، وجاء ذلك تحت تأثير القيود الشديدة التي فرضتها السلطات بعد تفشي كورونا. ويعزى الانخفاض إلى الإغلاق المؤقت للمؤسسات، والانخفاض الكبير في الطلب من جانب المشترين، الذي باتوا أكثر حرصا على أموالهم وأجلوا تقديم الطلبات".

وعلق على ذلك شيان جونز الخبير الاقتصادي في الوكالة قائلا: "تسبب تفشي كوفيد - 19 بضرر كبير جدا لقطاع الخدمات الروسي، حيث تسببت العزلة الذاتية وغيرها من تدابير الطوارئ، بظهور مشاكل تشغيلية لمقدمي الخدمات. في الوقت نفسه، انخفض طلب المستهلكين بوتيرة غير مسبوقة".

يشار إلى أن مستوى 50 نقطة هو المستوى الذي يفصل بين النمو والانكماش بحسب المؤشر.

المصدر: "تاس"