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انخفاض أسعار النفط بسبب الصين

مال وأعمال

انخفاض أسعار النفط بسبب الصين
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الاثنين، وجاء ذلك بعد مسح أظهر تباطأ نمو نشاط المصانع في الصين خلال يونيو 2023 ما أثار مخاوف حول الطلب العالمي على الخام.

وبحلول الساعة 09:25 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.37% إلى 70.38 دولار للبرميل.

فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي "برنت" بنسبة 0.33% إلى 75.16 دولار للبرميل، وفقا لوكالة "بلومبرغ".

وأظهرت نتائج مسح أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين تراجع في يونيو 2023 إلى 50.5 نقطة من 50.9 نقطة المسجلة في مايو 2023، ما أثار مخاوف حول الطلب العالمي على الخام.

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