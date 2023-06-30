روسيا: البطالة تتراجع إلى أدنى مستوى لها في تاريخ البلاد

صرحت نائبة وزير العمل في روسيا، يلينا مختياروفا، بأن معدلات البطالة في روسيا انخفضت إلى أدنى مستوى لها في تاريخ البلاد.

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وقالت المسؤولة إن المؤشر في شهر مايو من عام 2023، قد سجل قراءة عند مستوى أقل بنسبة 17.3% مما كان عليه في مايو من العام الماضي (2022).

وأفادت دائرة الإحصاء الروسية "روس ستات" بانخفاض معدل البطالة في روسيا خلال شهر مايو 2023 إلى 3.2% مقارنة بشهر أبريل 2023، حيث سجل معدل البطالة 3.3%.

المصدر: تاس