روسيا: البطالة تتراجع إلى أدنى مستوى لها في تاريخ البلاد
Sputnik
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صرحت نائبة وزير العمل في روسيا، يلينا مختياروفا، بأن معدلات البطالة في روسيا انخفضت إلى أدنى مستوى لها في تاريخ البلاد.
وقالت المسؤولة إن المؤشر في شهر مايو من عام 2023، قد سجل قراءة عند مستوى أقل بنسبة 17.3% مما كان عليه في مايو من العام الماضي (2022).
وأفادت دائرة الإحصاء الروسية "روس ستات" بانخفاض معدل البطالة في روسيا خلال شهر مايو 2023 إلى 3.2% مقارنة بشهر أبريل 2023، حيث سجل معدل البطالة 3.3%.
المصدر: تاس