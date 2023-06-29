مجلس النواب الروسي يعتمد قانونا حول الادخار طويل الأجل للمواطنين

اعتمد مجلس الدوما، اليوم الخميس، قانونا حول إطلاق برنامج ادخار طويل الأجل للمواطنين اعتبارا من 1 يناير 2024.

وتم تطوير الوثيقة من قبل الحكومة الروسية بناء على تعليمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، إن برنامج الادخار طويل الأجل سيسمح للناس بالحصول على دخل إضافي في المستقبل.

بدوره قال وزير المالية الروسي أنطون سيليانوف إن "القانون سيخلق حافزا إضافيا لنمو مدخرات المواطنين، وبالتالي الأموال المودعة لفترة طويلة في الاقتصاد".

وستكون المشاركة في برنامج الادخار طويل الأجل طوعية، وللقيام بذلك يجب إبرام اتفاقية مع صندوق تقاعد غير حكومي (NPF) لمدة 15 عاما على الأقل.

المصدر: تاس