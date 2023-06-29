ما الفرق بين العملات الرقمية والمشفرة؟.. 3 فروق أساسية

مع اتجاه دول في العالم لإصدار عملات رقمية مثل الروبل الرقمي، قد يتساءل الكثيرون عن الفرق بين هذه العملات والعملات المشفرة، فيما يلي 3 فروق أساسية:

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- التصميم:

العملات الرقمية: تتميز بأنها تمثل العملات التقليدية مثل الدولار واليورو والين، وتصدرها البنوك المركزية وتتم إدارتها وضبط قيمتها من قبل الحكومات، ومن بين الدول التي تدرس إصدار عملاتها الرقمية روسيا والصين

العملات المشفرة: تصمم العملات المشفرة بتقنية البلوكشين وتعتمد على التشفير والتوزيع اللامركزي والتحقق الذاتي، ولا يتم إدارتها أو ضبط قيمتها من قبل الحكومات أو البنوك المركزية.

وبما أنها لا تصدر من قبل أي سلطة مركزية يعتبرها البعض محصنة ضد تدخل الحكومة أو التلاعب بها.

وتواجه العملات المشفرة انتقادات عدة منها سهولة استخدامها في أنشطة غير قانونية إلى جانب نقاط ضعف في البنية التحتية الكامنة وراءها. ومن أهم العملات المشفرة "البيتكوين".

- أمان تداول العملات:

تعتمد العملات الرقمية على الحماية الأمنية المتاحة في البنوك، بينما تتميز العملات المشفرة بمستوى عال من الأمان والحماية، حيث تعتمد على تقنية البلوكشين اللامركزية والتشفير القوي والتحقق الذاتي.

- التحوط:

يمكن استخدام العملات الرقمية كوسيلة للتحوط ضد التقلبات في سوق العملات التقليدية، كذلك يمكن استخدام العملات المشفرة كوسيلة للتحوط ضد التقلبات في سوق العملات التقليدية وسوق الأسهم والسلع.

المصدر: وكالات