عملة "البيتكوين" تقترب من أعلى مستوى لها خلال عام

اقترب سعر عملة "البيتكوين" المشفرة الأكثر شهرة في العالم اليوم الأربعاء من أعلى مستوى له خلال عام، حيث لامس 31 ألف دولار.

وبحلول الساعة 14:20 بتوقيت موسكو، جرى تداول عملة "البيتكوين" عند مستوى 30365.40 دولار، بتراجع طفيف نسبته 0.88% عن سعر التسوية السابق.

coindesk

وقبل ذلك تم تداول العملة عند مستوى 30800 دولار، وبذلك تكون العملة المشفرة قد اقتربت من أعلى مستوى لها في نحو عام والبالغ 31000 دولار.

المصدر: coindesk