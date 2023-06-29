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كم بلغت نسبة البطالة لدى السعوديين في 2023؟

مال وأعمال

كم بلغت نسبة البطالة لدى السعوديين في 2023؟
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أظهرت نتائج مسح القوى العاملة للربع الأول 2023 الصادرة عن هيئة الإحصاء السعودية اليوم الخميس، ارتفاع معدل البطالة بين السعوديين إلى 8.5%، مقارنة بـ8 % بنهاية الربع الرابع 2022.

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وقالت الهيئة إنه بناء على تقدير مسح القوى العاملة فقد بلغ معدل البطالة الإجمالي للسكان في سن العمل 5.1% في الربع الأول 2023 مقارنة بـ4.8 % في الربع الرابع 2022.

وأشارت الهيئة إلى أن معدل مشاركة السعوديات في سوق العمل بلغ 36% في الربع الأول 2023.

وأظهرت البيانات انخفاض معدل المشتغلين إلى السكان السعوديين مقارنة بالربع الرابع 2022 لتصل إلى 48% في الربع الأول 2023.

المصدر: أرقام

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