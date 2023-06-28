الاقتصاد الروسي ينمو في أبريل ولأول مرة منذ سنة بنسبة 3.3٪

سجل الاقتصاد الروسي في أبريل المنصرم نموا لأول مرة منذ سنة بنسبة 3.3٪ قياسا بالقيمة السنوية، بينما قدّر انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بـ0.6٪ في الفترة من يناير إلى أبريل هذا العام.

بدورها، توقّعت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن يصل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام الجاري إلى نسبة 1.2٪.

إقرأ المزيد

وفي سياق متصل، أعلن رئيس إدارة السياسة النقدية في البنك المركزي الروسي، كيريل تريماسوف، أن نمو الاقتصاد الروسي في الربعين الأول والثاني من العام الجاري، سيلامس 2% بحسب القراءة الأولية.

وصرّح تريماسوف بذلك للصحفيين في مدينة فلاديفستوك في أقصى الشرق الروسي اليوم الأربعاء، مبينا أن أداء الاقتصاد الروسي في الربع الأول كان أفضل من التوقعات.

وأضاف: "في الربع الأول كان من المتوقع أن ينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3%، وفي الربع الثاني نمو بنسبة 4.2%، لكن الناتج المحلي الإجمالي تراجع بنسبة 1.8% في الربع الأول".

وفي يونيو الجاري، صرّحت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيؤلينا، بأن اقتصاد روسيا قريب جدا من مستوى النشاط الذي كان عليه في نهاية عام 2021.

المصدر: RT+ نوفوستي