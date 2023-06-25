انخفاض أسعار الغذاء بروسيا.. وتضخم غير مسبوق بأوروبا

روسيا التي تواجه عدداً قياسياً من العقوبات الغربية هي الدولة الوحيدة في أوروبا، القادرة على كبح جماح التضخم وخفض الأسعار.

روسيا التي تواجه حرباً من الولايات المتحدة الناتو، ينخفض فيها التضخم والبطالة إلى الحد الأدنى، وترتفع وتيرة البناء إلى مستويات قياسية.. لا شك في أن هذا الواقع هو ترجمة لتوجهات القيادة الروسية إعطاءَ الأولوية للاقتصاد، كما يؤكد الرئيس فلاديمير بوتين. ويتوازى التصميم الروسي على منع الإضرار بالاقتصاد والتقديمات الاجتماعية مع الإصرار على رفع وتيرة التسلح دعماً للعملية العسكرية الخاصة، حيث يؤكد بوتين القدرة على تحقيق الهدفين معاً.. فإلام يؤشر واقع الاقتصاد الروسي؟ وكيف ستتمكن موسكو من حماية اقتصادها من التأثيرات السلبية لزيادة الإنفاق العسكري؟

Your browser does not support audio tag.