لماذا شطبت ألمانيا جزءا من ديون مصر؟

تحدثت الخبيرة الاقتصادية المصرية حنان رمسيس عن إعلان ألمانيا إبرام صفقة مع البنك المركزي المصري حول مبادلة ديون مصرية بقيمة 54 مليون يورو.

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وجاء في بيان رسمي صادر عن السفارة عبر تويتر :"وقع بنك التنمية الألماني (KfW) بالنيابة عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) اليوم اتفاق مبادلة ديون بقيمة 54 مليون يورو مع وزارة التعاون الدولي ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة و البنك المركزي المصري، حيث يعفي هذا الاتفاق مصر من سداد ديون قيمتها 54 مليون يورو من أجل استخدامها في تمويل التحول إلى الطاقة الخضراء في مصر بدلاً من ذلك".

وقالت رمسيس في تصريحات لـRT إنه باستضافة مصر قمة المناخ في نسختها الـ27 في شرم الشيخ على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها، استطاعت أن تجذب أنظار العالم في رغبتها للتحول للاقتصاد الأخضر، والذي يعتبره البعض اقتصاد الرفاهية، ولكن مصر لديها خطة لتنويع اقتصادها وتنويع استثماراتها والتطرق إلى خدمة المجتمع والعالم في خفض الانبعاثات الكربونية

واستغلال إمكانياتها في توليد الهيدروجين الأخصر، وتحويل تدريجي لوسائل النقل والمواصلات للغاز وفيما بعد الكهرباء.

وأوضحت أن مصر نجحت بدعم من ألمانيا في تعزيز قدرتها على توليد الكهرباء، بالتعاون مع أهم شركة كهرباء عالمية وهي شركة سيمنس، وكان التعاون بمنح من قبل بنك الإعمار الأوروبي

وتعاونات مباشرة مع الحكومة الألمانية، وإسقاطا لبعض القروض، وهذا يمنح مصر السندة القوية في استكمال خطط التنمية الخاصة بها.

ونوهت بأن هذا الإجراء بإسقاط تلك الديون وتحولها لتمويل مشاريع تنموية، هو دور وجوبي على الدول الكبرى والصناعية العظمى، ولا بد أن تعمم فهناك دول تحصل على قروض بغرض الاقتراض أما مصر فهدفها التنمية، وكان من المفترض أن تقوم العديد من الدول العظمى بهذا الإجراء فبدل من تكبيل الاقتصاد بقروض وأقسام قروض وفوائد قروض، كان لا بد من التوسع في المنح التمويلية أو حتى القروض منخفضة التكلفة وبفترات سماح طويلة، وكذلك إسقاط ديون وتحويلها إلى منح لاستكمال النهضة الاقتصادية.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم