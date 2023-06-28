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الصين تحقق انجازا هو الأول في العالم بقطاع الطاقة المتجددة

مال وأعمال

الصين تحقق انجازا هو الأول في العالم بقطاع الطاقة المتجددة
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أعلنت شركة CTG الصينية عن بناء أكبر توربين رياح بحري في العالم باستطاعة تصل إلى 16 ميغاواط، قبالة ساحل مدينة فوجيان جنوب شرق البلاد.

ويصل ارتفاع التوربين إلى 146 مترا بقطر دوار طوله 252 مترا، وشفرات طولها 123 مترا، وقد جرى بناؤه على أرض مساحتها 50 ألف متر مربع.

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وسيولد التوربين كمية كهرباء قياسية تصل إلى 34.2 كيلو واط في ساعة لكل دورة واحدة، أي حوالي 66 غيغاواط في الساعة سنويا، أي ما يكفي لتغطية احتياج 36 ألف منزل من الكهرباء.

وبلغت كلفة المشروع حوالي 6 مليارات يوان صيني (761 مليون دولار)، وسيسمح بتوفير نصف مليون طن من الفحم المستهلك، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 1.36 مليون طن سنويا. 

المصدر: offshorewind

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