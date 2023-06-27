مؤشرات إيجابية يسجلها ثاني أكبر اقتصاد في العالم

أعلن رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، تسارع النمو الاقتصادي في بلاده خلال الربع الأخير، معربا عن ثقته في إمكانية تحقيق الهدف المعلن للحكومة الصينية ببلوغ نمو بواقع 5% هذا العام.

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ولم يذكر لي تشيانغ في مؤتمر بمدينة تيانجين شرقي البلاد نسبة النمو في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو 2023، لكنه قال إنها أسرع من الربع السابق البالغ 4.5%.

وانتعش ثاني أكبر اقتصاد في العالم من نمو ضعيف غير معتاد سجله في 2022 بنسبة 3%، وذلك بعد رفع قيود مكافحة كورونا على السفر والأنشطة التجارية. لكن سرعان ما ضعف نشاط المستهلكين والمصانع في مايو 2023، وارتفعت معدلات البطالة بين الشباب، مسجلة أرقاما قياسية.

وقال لي في المنتدى الاقتصادي العالمي: "من المتوقع أن يكون الربع الثاني أسرع من الربع الأول. كما نتوقع أن نحقق معدل نمو اقتصادي بنحو 5%".

وتباطأ نمو مبيعات التجزئة في مايو 2023 إلى 12.7% مقارنة بالعام السابق، من 18.4% في الشهر السابق. وانخفض نمو إنتاج المصانع بعد ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا لكبح التضخم، ما أدى إلى تراجع الطلب على السلع الصينية.

المصدر: أ ب