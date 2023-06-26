مينسك: مهتمون بممر الملاحة الشمالي

أعرب السفير البيلاروسي لدى روسيا دميتري كروتوي عن اهتمام بلاده بالمشاركة في مشروع طريق الملاحة الشمالي عبر مياه روسيا المتجمدة بين المحيطين الأطلسي، والهادئ.

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وقال الدبلوماسي البيلاروسي في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" اليوم الاثنين: "نحن بحاحة لممر الملاحة الشمالي والمسارات الجديدة، التي تشارك فيها روسيا. الآن يتم بناء أسطول من كاسحات الجليد ووضع الرئيس الروسي هدفا لنقل 140 مليون طن من البضائع عبر المسار. بالطبع، نريد المشاركة في هذا المشروع لأنه يقلل من وقت شحن بضائعنا إلى الشرق الأقصى والصين بمقدار النصف".

وفيما يتعلق بتأثير العقوبات الغربية على صادرات بيلاروس، أفاد الدبلوماسي بأن صادرات بيلاروس من أسمدة البوتاس والمنتجات النفطية ستتعافى هذا العام وذلك بعد إغلاق السوق الأوروبية أمام هذه المنتجات.

وممر الملاحة الشمالي يمتد عبر منطقة القطب الشمالي ويربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ عبر المتجمد الشمالي. وتعمل روسيا باهتمام شديد على تطوير الممر البحري.

وتخطط موسكو لاستخدام الممر لتصدير النفط والغاز الى الأسواق الخارجية، خاصة وأن معظمه بات خاليا من الجليد إلى حد كبير. ومن المتوقع أن يصبح ممر الملاحة الشمالي، طريقا تجاريا رئيسيا للبضائع المشحونة بين أوروبا وآسيا في المستقبل.

المصدر: نوفوستي