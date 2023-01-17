عقوبات أمريكية ضد 25 شخصا "لتقويضهم" الديمقراطية في بيلاروس

قامت الولايات المتحدة، بتوسيع قائمة العقوبات الأمريكية المفروضة ضد جمهورية بيلاروس.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة فرضت قيودا في مجال التأشيرات على 25 شخصا لضلوعهم في "تقويض" الديمقراطية في بيلاروس.

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وأضاف بلينكين في تصريح وزعته الخارجية الأمريكية اليوم: "بهدف الرد على انتهاكات حقوق الإنسان في بيلاروس، تعلن وزارة الخارجية عن فرض قيود في مجال التأشيرات على 25 شخصا ... لدورهم في تقويض الديمقراطية".

المصدر: نوفوستي