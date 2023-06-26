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صندوق النقد الدولي عدل قواعد الإقراض 3 مرات من أجل أوكرانيا

مال وأعمال

صندوق النقد الدولي عدل قواعد الإقراض 3 مرات من أجل أوكرانيا
Globallookpress
صورة من الأرشيف
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صرح المدير التنفيذي عن روسيا في صندوق النقد الدولي أليكسي موجين، بأن الصندوق عدل قواعد الإقراض ثلاث مرات من أجل أوكرانيا.

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وقال المسؤول في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" اليوم الاثنين: "من أجل أوكرانيا، قام الصندوق بالفعل بتغيير قواعد (الإقراض) ثلاث مرات منذ العام 2015".

وأشار موجين إلى أن الصندوق عدل في المرة الأخيرة قواعده بطريقة أتاحت له المجال لتقديم المساعدة المالية لدول تعيش حالة حرب، وشدد على أن ذلك سابقة من نوعها، إذ أن الصندوق لم يمنح القروض لمثل هذه الدول من قبل.

وفي حديثه عن حزمة مساعدات الصندوق لأوكرانيا البالغة 15.6 مليار دولار، أفاد بأن هذه الأموال تهدف لسداد قروض أوكرانية للصندوق، وبهذه الطريقة يحل الصندوق مشكلتين: الأولى يساعد على تجنب تعثر أوكرانيا أمامه، والثانية: الصندوق يلبي رغبات أكبر مستثمر فيه (الولايات المتحدة).

المصدر: نوفوستي

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