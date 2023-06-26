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إيران تتفاوض مع الإمارات والسعودية

مال وأعمال

إيران تتفاوض مع الإمارات والسعودية
Globallookpress
صورة تعبيرية - العلم الإيراني
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أعلن أمين المجلس الأعلى للمناطق التجارية والصناعية والاقتصادية الخاصة الحرة في إيران، أن بلاده تتفاوض مع السعودية والإمارات للاتفاق على التعاون المشترك في المناطق الحرة.

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وقال حجة الله عبد الملكي في حديث لوكالة "سبوتنيك"، "نعمل على تطوير مناطق حرة مشتركة مع الدول الأخرى، خاصة مع دول الجوار والدول العربية والإسلامية".

وأضاف "وقعنا مذكرة تفاهم مع سلطنة عمان وسوريا حول التعاون في المناطق الحرة، وأدرجت المفاوضات مع العراق في وثيقة التعاون المشترك للمناطق الحرة المشتركة، ونتفاوض مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية من أجل التعاون المشترك في المناطق الحرة".

المصدر: سبوتنيك

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