ممثل روسيا في صندوق النقد الدولي: تصرفات الغرب تجعل تجزئة الاقتصاد العالمي أمرا حتميا

أكد أليكسي موجين، المدير التنفيذي عن روسيا في صندوق النقد الدولي، أن استخدام الغرب للتجارة والتمويل الدوليين كسلاح، يجعل تجزئة الاقتصاد العالمي أمرا لا مفر منه ولا رجعة فيه.

وقال موجين لوكالة "نوفوستي" إن الاستخدام الصارخ من قبل الغرب للتجارة الدولية والتمويل والدولار واليورو كسلاح، يجعل تجزئة الاقتصاد العالمي ليس فقط أمرا حتميا، ولكن أيضا لا رجعة فيه".

وبحسب المسؤول الروسي، يحاول الغرب الالتفاف على هذه المشكلة، وقيادة صندوق النقد الدولي لا يسعها إلا أن ترضخ للضغوط التي تمارسها الدول الغربية.

كما أشار موزين إلى تبعات العقوبات ضد روسيا كمثال على التجزئة التي لا رجعة فيها للاقتصاد العالمي. وقال "لقد تعلمنا هذا الدرس، لن نسمح لأنفسنا أبدا بأن نعتمد على الواردات مرة أخرى.. يمكنكم تسمية هذه العملية إزالة العولمة، أو التجزئة، لكنها ستستمر".

وفي وقت سابق، قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، إن ضعف الاقتصاد العالمي قد ازداد وسط رغبة البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم باحتواء التضخم المرتفع. كما تحدثت عن تراجع استخدام الدولار بشكل تدريجي. ووفقا لها، فإن تجزئة التجارة الدولية سيكلف 7% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

المصدر: نوفوستي