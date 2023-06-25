مجلس "الدوما" الروسي يعلن عن خطط لإطلاق الروبل الرقمي واستخدامه في التجارية الخارجية

أعلن رئيس لجنة السوق المالية في مجلس "الدوما" الروسي أناتولي أكساكوف عن خطط لإطلاق الروبل الرقمي، مؤكدا أن المفاوضات جارية مع عدة دول لاستخدامه في التعاملات التجارية الخارجية.

وقال أكساكوف، في منتدى "تشيبوكساري" الاقتصادي: "نعمل الآن بجد على الروبل الرقمي، ولدينا خطط عملية لإطلاقه بما في ذلك في السوق الخارجية. المفاوضات جارية لاستخدام الروبل الرقمي بنشاط في التعاملات التجارية الخارجية".

وأوضح أكساكوف أنه لا شيء يدعو للقلق بشأن انخفاض سعر صرف الروبل، وقال: "لست قلقا بشأن انخفاض سعر صرف الروبل مقابل الدولار واليورو، سعر الصرف في رأيي طبيعي جدا مقارنة بمعدل التضخم الحالي".

وأشار أكساكوف إلى أن الصادرات في روسيا تتجاوز الواردات بشكل كبير، وأن زيادة الصادرات على الواردات تعود للحجم الهائل لصادرات روسيا من المواد الأساسية والطاقة.

المصدر: تاس