بالأرقام.. روسيا تسجل ثالث انخفاض بأسعار الغذاء فيما تعاني أوروبا من تضخم غير مسبوق

انخفضت أسعار المواد الغذائية في روسيا خلال مايو الماضي للمرة الثالثة على أساس سنوي بواقع 1.12%، لتصبح روسيا الدولة الوحيدة في أوروبا القادرة على كبح التضخم، وخفض أسعار الغذاء.

وأشار ديمتري فوستريكوف المدير التنفيذي لاتحاد مصنعي وموردي المنتجات الغذائية في روسيا، إلى أن الانخفاض الحالي في الأسعار في روسيا مرتبط بإعادة توجيه الطرق اللوجستية وتوسيع مجال التعامل بالعملات الوطنية مع الدول الصديقة، والعائدات القياسية التي سجلتها سوق الحبوب والبذار الروسية.

وتم تسجيل انخفاض سنوي في أسعار المواد الغذائية في روسيا مرتين قبل ذلك، الأولى في يونيو 2018 بنسبة 0.42%، والثانية في أبريل 2023 بنسبة 0.22%.

أما دول أوروبا، فلا يزال التضخم في أسعار المواد الغذائية يسجل مستويات غير مسبوقة، حيث في المجر على سبيل المثال، وصل معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية إلى 34%، وفي صربيا إلى 23.2%، وفي سلوفاكيا 21.7%، وفي إستونيا 20.4%، وأوكرانيا 20.1%.

وسجلت البرتغال أفضل معدل تباطؤ في التضخم بنسبة 6%، والمجر 5%، وفي ليتوانيا وسلوفاكيا بنسبة 3%.

وأشار فوستريكوف إلى أن هذا التضخم جاء نتيجة لرفع سعر الفائدة في البنك المركزي الأوروبي وارتفاع أسعار الطاقة.

وأوضح أن "ارتفاع أسعار الطاقة يؤدي إلى زيادة في كلفة الإنتاج، ويؤثر على سعر جميع السلع الأوروبية، بما فيها الغذائية".

المصدر: نوفوستي