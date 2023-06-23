"بيتكوين" تسجل أعلى قيمة لها منذ أبريل الماضي وتتجاوز 31 ألف دولار

سجل سعر عملة "بيتكوين" المشفرة خلال جلسة التداول اليوم، ارتفاعا بنسبة 4.74%، ليبلغ أعلى قيمة له منذ منتصف أبريل الماضي، بواقع 31.287 ألف دولار.

ووفقا لبيانات موقع Coindesk، سجل "بيتكوين" أعلى سعر له في الساعة 18:55 بتوقيت موسكو، ليتباطأ النمو عند الساعة 19:02، ويستقر السعر عند مستوى 31.198 ألف دولار (+ 4.48%).

يذكر أن "بيتكوين" هو نظام لامركزي لعملة مشفرة تحمل نفس الاسم، ويعتمد على تقنية blockchain. ويمكن "تعدين" العملة من قبل أي مستخدم مشارك في النظام.

وتم نشر مفهوم النظام في نوفمبر 2008، من قبل مبتكره (أو ربما فريق من المبتكرين) تحت الاسم المستعار ساتوشي ناكاموتو. وتمت ملاحظة ذروة شعبية البيتكوين فقط في السنوات الأخيرة.

المصدر: تاس