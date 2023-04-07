 
مباشر
عاجل
لافروف: يجب أن يكون النظام العالمي الجديد متعدد الأقطاب ومبني على ميثاق الأمم المتحدة

روسيا تحصد الفضية في عالم تعدين العملات الرقمية

مال وأعمال

روسيا تحصد الفضية في عالم تعدين العملات الرقمية
Sputnik
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v2x8

صعدت روسيا إلى المرتبة الثانية بالعالم من حيث حجم القدرات المشاركة في تعدين العملات المشفرة (1 غيغاواط)، بحسب ما نقلته "كوميرسانت" عن خبراء من أكبر مشغل لمراكز معالجة البيانات.

وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة لا تزال هي الرائدة من حيث قدرات تعدين العملات الرقمية وتبلغ قدرتها 3 - 4 غيغاواط، فيما تبلغ قدرة روسيا 1 غيغاواط.

وتشمل المراكز العشرة الأولى دول الخليج (700 ميغاواط) وكندا (400 ميغاواط) وماليزيا (300 ميغاواط) والأرجنتين (135 ميغاواط) وآيسلندا (120 ميغاواط) وباراغواي (100-125 ميغاواط) وكازاخستان (100 ميغاواط) وإيرلندا (90 ميغاواط).

وعلى الرغم من حقيقة أن الولايات المتحدة تحتل المرتبة الأولى في العالم بإنتاج العملات الرقمية فإن عدم اليقين في تنظيم هذا المجال في هذا البلد قد يؤدي إلى إعادة توزيع جديدة للسوق.

ويؤكد الخبراء أن روسيا لم تضع بعد إطارا قانونيا لعمال المناجم. وقالت شركة BitRiver إن مخاطر العقوبات تتزايد فيما يتعلق باللاعبين الروس وشركائهم في الخارج.

وفي السنوات السابقة احتلت روسيا المركز الثالث في التصنيف بعد الولايات المتحدة وكازاخستان، ووفقا لمركز "كامبريدج للتمويل البديل" في نهاية 2021 تقدمت روسيا على هذين البلدين من حيث قدرة تعدين عملة البيتكوين.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الطاقة والأزمة الأوكرانية وصفقة الحبوب.. أبرز تصريحات وزيري الخارجية الروسي والتركي في أنقرة