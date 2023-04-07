روسيا تحصد الفضية في عالم تعدين العملات الرقمية

صعدت روسيا إلى المرتبة الثانية بالعالم من حيث حجم القدرات المشاركة في تعدين العملات المشفرة (1 غيغاواط)، بحسب ما نقلته "كوميرسانت" عن خبراء من أكبر مشغل لمراكز معالجة البيانات.

وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة لا تزال هي الرائدة من حيث قدرات تعدين العملات الرقمية وتبلغ قدرتها 3 - 4 غيغاواط، فيما تبلغ قدرة روسيا 1 غيغاواط.

وتشمل المراكز العشرة الأولى دول الخليج (700 ميغاواط) وكندا (400 ميغاواط) وماليزيا (300 ميغاواط) والأرجنتين (135 ميغاواط) وآيسلندا (120 ميغاواط) وباراغواي (100-125 ميغاواط) وكازاخستان (100 ميغاواط) وإيرلندا (90 ميغاواط).

وعلى الرغم من حقيقة أن الولايات المتحدة تحتل المرتبة الأولى في العالم بإنتاج العملات الرقمية فإن عدم اليقين في تنظيم هذا المجال في هذا البلد قد يؤدي إلى إعادة توزيع جديدة للسوق.

ويؤكد الخبراء أن روسيا لم تضع بعد إطارا قانونيا لعمال المناجم. وقالت شركة BitRiver إن مخاطر العقوبات تتزايد فيما يتعلق باللاعبين الروس وشركائهم في الخارج.

وفي السنوات السابقة احتلت روسيا المركز الثالث في التصنيف بعد الولايات المتحدة وكازاخستان، ووفقا لمركز "كامبريدج للتمويل البديل" في نهاية 2021 تقدمت روسيا على هذين البلدين من حيث قدرة تعدين عملة البيتكوين.

المصدر: تاس