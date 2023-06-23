مسؤول: هولندا تنوي إغلاق أكبر حقل غاز في أوروبا  خلال أكتوبر المقبل

قال مسؤول هولندي الجمعة إن بلاده ستوقف الإنتاج في أكبر حقل للغاز في أوروبا في أكتوبر المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء الهولندية (ANP) عن نائب وزير التعدين هانز فيلبريف قوله "نحن فعلا نغلق صمامات" حقل غرونينغن الضخم الواقع في شمال هولندا.

تأتي عملية إغلاق حقل الغاز حقل غرونينغن والذي يعد الأكبر في هولندا نتيجة مخاوف تتعلق بمخاطر حدوث زلازل ناتجة عن عمليات الحفر والتنقيب في المشروع.

ويأتي قرار اغلاق حقل الغاز بعد رصد زلازل في منطقة عمل الحقل خلال السنوات الماضية والتي تزداد شدتها باستمرار.

وحقل الغاز غرونينغن هو حقل غاز طبيعي يحمل اسم المقاطعة في الجزء الشمالي الشرقي من هولندا. مع ما يقدر بـ 2.740 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي القابل للاسترداد، يعد هذا أكبر حقل للغاز الطبيعي في أوروبا وواحد من أكبر حقول الغاز في العالم، حسبما ذكر موقع ويكيبيديا.

المصدر: AFP + ويكيبيديا