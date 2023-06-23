"طائرة الأحلام" تنضم الى أسطول الخطوط الجوية العراقية

أعلنت وزارة النقل العراقية اليوم عن تسلم الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، الطائرة الأولى من طراز B787-8 والمعروفة بطائرة الأحلام Dreamliner لتنضم رسميا إلى الأسطول العراقي.

وقال بيان للمكتب الإعلامي للوزارة، إن الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية إحدى تشكيلات وزارة النقل، تسلمت الدفعة الأولى من عقد شراء عشر طائرات من هذا طراز B787-8 والمعروفة بطائرة الأحلام Dreamliner، والذي يعتبر من الطرازات المميزة والإستثنائية في عالم الطيران.

ونقل بيان الوزارة عن مدير عام الشركة المهندس مناف عبد المنعم، القول، إن وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي، يدعم بقوة العمل على تحديث أسطول الناقل الوطني، بطائرات ذات مناشئ عالمية رصينة، مؤكدا أن خطوات تحديث أسطول الشركة مستمرة، حيث سبق أن انضمت أربع طائرات من طراز Boeing MAX من أصل 16 طائرة تعاقدت على شرائها الخطوط الجوية العراقية.

ولفت البيان إلى أن الطاقم العراقي المكون من: رئيس مهندسي طائرات رائد الذهبي، مدير مشروع الطائرات الحديثة، والكابتن علي الياسري، والكابتن علي الحديدي، كانوا قد قادوا الطائرة برحلة مباشرة من الولايات المتحدة، وتحديدا من مصنع بوينغ إلى بغداد، وقد استغرقت الرحلة حوالي 13 ساعة طيران.

ونوه بيان الوزارة، بأن Boeing 787-8 Dreamliner تستوعب 266 راكبا يتوزعون على درجتين هما: (رجال الأعمال بعدد 24 مقعدا) و(الاقتصادي بعدد 242 مقعدا)، موضحا أن مدى الطيران هذا النوع من الطائرات يبلغ حوالي 15 ألف كيلو مترا، بمعدل 18 ساعة طيران. وبين، أنها تمتاز بالتكنولوجيا العالية والتي تنعكس على راحة المسافرين والأمان.

المصدر: RT