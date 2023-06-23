انخفاض أسعار النفط بعد تصريحات أمريكية
Globallookpress
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انخفضت أسعار النفط في تعاملات اليوم الجمعة بأكثر من 1%، بعد تصريحات لرئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جيروم باول، تحدث فيها عن تشديد السياسة النقدية.
وبحلول الساعة 09:09 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.19% إلى 68.68 دولار للبرميل.
في حين تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.09% إلى 73.33 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".
وجاء الانخفاض بعد أن أشار رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي إلى أن المنظم سيتجه إلى مزيد من رفع الفائدة.
المصدر: RT + بلومبرغ