انخفاض أسعار النفط بعد تصريحات أمريكية

انخفضت أسعار النفط في تعاملات اليوم الجمعة بأكثر من 1%، بعد تصريحات لرئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جيروم باول، تحدث فيها عن تشديد السياسة النقدية.

وبحلول الساعة 09:09 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.19% إلى 68.68 دولار للبرميل.

في حين تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.09% إلى 73.33 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وجاء الانخفاض بعد أن أشار رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي إلى أن المنظم سيتجه إلى مزيد من رفع الفائدة.

المصدر: RT + بلومبرغ