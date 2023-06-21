مصر ترد على خصخصة مشروعات قناة السويس

قال رئيس هيئة قناة السويس في مصر، أسامة ربيع، إن خصخصة أو تأجير أي مشروع بالقناة أمر غير وارد على الإطلاق.

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وأضاف اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي لهيئة القناة لتسليط الضوء على حصاد العام المالي ومستجدات مشروع تطوير القطاع الجنوبي، أن أصول الهيئة ملك للمصريين، موضحا أن الدستور يفرض عرض أي مشروع بالهيئة على الشعب أولا عن طريق مجلس النواب.

وأوضح أن الهيئة تطرح حاليا 20% من شركة "رُباط" ضمن الطرح الحكومي، تماشيا مع سياسات الدولة والحكومة والتشجيع عليها، كما أشار إلى أن هذه الشركة ناجحة وواعدة، وحققت مكاسب كبيرة موضحا أن الطرح جاء ضمن شركة قابضة كمبدأ يخضع للتقييم.

ونوه ربيع بأن هذا الطرح له عوائد منتظرة باعتبار أن الشركة ناجحة، ومن ثم سيكون هناك إقبال على أسهمها.

المصدر: RT