 
مباشر

مصر ترد على خصخصة مشروعات قناة السويس

مال وأعمال

مصر ترد على خصخصة مشروعات قناة السويس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vjru

قال رئيس هيئة قناة السويس في مصر، أسامة ربيع، إن خصخصة أو تأجير أي مشروع بالقناة أمر غير وارد على الإطلاق.

إقرأ المزيد
قناة السويس تحقق أعلى أرباح في تاريخها
قناة السويس تحقق أعلى أرباح في تاريخها

وأضاف اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي لهيئة القناة لتسليط الضوء على حصاد العام المالي ومستجدات مشروع تطوير القطاع الجنوبي، أن أصول الهيئة ملك للمصريين، موضحا أن الدستور يفرض عرض أي مشروع بالهيئة على الشعب أولا عن طريق مجلس النواب.

وأوضح أن الهيئة تطرح حاليا 20% من شركة "رُباط" ضمن الطرح الحكومي، تماشيا مع سياسات الدولة والحكومة والتشجيع عليها، كما أشار إلى أن هذه الشركة ناجحة وواعدة، وحققت مكاسب كبيرة موضحا أن الطرح جاء ضمن شركة قابضة كمبدأ يخضع للتقييم.

ونوه ربيع بأن هذا الطرح له عوائد منتظرة باعتبار أن الشركة ناجحة، ومن ثم سيكون هناك إقبال على أسهمها.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا