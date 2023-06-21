مصر تعلن استحداث تأشيرة جديدة لدخول البلاد لـ5 سنوات.. ما القصة؟

أعلنت وزارة الداخلية في مصر عن استحداث تأشيرة دخول جديدة للأجانب متعددة السفرات صالحة لمدة 5 سنوات تسمح لحاملها بالإقامة لمدة 90 يوما فى السفرة الواحدة بقيمة 700 دولار أمريكي.

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وقال الخبير السياحي المصري محمد فاروق رئيس لجنة السياحة الإلكترونية والعربية بغرفة شركات السياحة في مصر، إن التأشيرة المتعددة الجديدة تسمح في حركة السياحة الوافدة إلى مصر، خاصة وأن هذا النوع من التأشيرات يساعد على خلق نوع من الارتباط مع العميل أو الزائر لمصر كمقصد سياحي متنوع سواء سياحة ثقافية أو شاطئية أو ترفيهية أو مؤتمرات أو علاجية.

وأضاف فاروق في تصريحات خاصة لـRT، أن التأشيرة الجديدة تسمح بقضاء العميل أو الزائر فترة أطول في مصر، خاصة أن مصر تقدم منتج متميز فريد غير موجود مثله في العالم، مثل الأقصر التي تعتبر بمثابة متحف مفتوح للأثار القديمة.

وأشار إلى أن مصر تعمل على تطوير المواقع الأثرية سواء القاهرة التاريخية، والقاهرة الفاطمية، والسياحية الدينية المسيحية والإسلامية، ومسار رحلة العائلة المقدسة، مشيرا إلى أن كل هذا من أجل تقديم المنتج التاريخي الثقافي بالشكل المعاصر والحديث.

وأوضح رئيس لجنة السياحة الإلكترونية والعربية بغرفة شركات السياحة، أن مبلغ الـ 700 دولار مناسب للغاية مقارنة بالدول الأخرى، مشيرا إلى أن تأشيرة دخول السعودية للمرة الواحدة تبلغ 440 دولار، موضحا أن المبلغ مناسب للغاية مقابل للخدمة المقدمة، حيث سيحصل الزائر على تأشيرة مصر على جواز السفر، مما يمكنه من الزيارات المتعددة.

وذكر أن تأشيرة دخول تركيا للمصريين تبلغ 210 دولارات للزيارة الواحدة فقط، وليس زيارات متعددة كما جاءت التأشيرة المصرية المتعددة الزيارات.

وأضاف أن الخيارات المصرية متنوعة، حيث يمكن للزائر أو السائح الحصول على التأشيرة الأون لاين للزيارة مرة واحدة، ويأخذ التأشيرة خلال 5 دقائق، موضحا أن التأشيرة الـ "أون لاين" ساهمت في وصول أعداد كبيرة من السائحين إلى مصر، وعلى رأسها السوق الهندي والباكستاني ، وشمال أفريقيا.

ونوه فاروق بأن التأشيرة المتعددة تساهم بشكل كبير في تعزيز المشاركة بالمؤتمرات التي تستضيفها مصر، فضلا عن أنها فرصة جيدة للمستثمرين للوصول إلى مصر أكثر من مرة لمتابعة خططهم ومشاريعهم.

وأكد رئيس لجنة السياحة الإلكترونية والعربية بغرفة شركات السياحة، أن الدولة المصرية تضع أمام الزائر أو السائح كافة الخيرات لكافة الأغراض وله الحق في الاختيار، وهو ما يمثل تسهيلات لزيارة مصر.

المصدر: RT