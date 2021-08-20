مصر تعلن رفع عدد رحلات السياح الروس إلى شرم الشيخ والغردقة

أعلن السفير المصري في روسيا إيهاب نصر، أنه الجهات المعنية الروسية والمصرية قررت رفع عدد الرحلات الأسبوعية السياحية إلى منتجعي شرم الشيخ والغردقة.

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وأوضح إيهاب نصر في تصريحات نقلتها وكالة "نوفوستي" الروسية، أنه تم رفع عدد الرحلات إلى 60 رحلة أسبوعية.

وكانت مصر للطيران قد أعلنت البدء في تسيير 7 رحلات أسبوعية من العاصمة الروسية موسكو إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة بواقع 4 رحلات إلى الغردقة و3 رحلات إلى شرم الشيخ اعتبارا من الاثنين 9 أغسطس بعد توقف دام 6 سنوات.

المصدر: نوفوستي