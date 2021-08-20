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مصر تعلن رفع عدد رحلات السياح الروس إلى شرم الشيخ والغردقة

مال وأعمال

مصر تعلن رفع عدد رحلات السياح الروس إلى شرم الشيخ والغردقة
Reuters
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أعلن السفير المصري في روسيا إيهاب نصر، أنه الجهات المعنية الروسية والمصرية قررت رفع عدد الرحلات الأسبوعية السياحية إلى منتجعي شرم الشيخ والغردقة.

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وأوضح إيهاب نصر في تصريحات نقلتها وكالة "نوفوستي" الروسية، أنه تم رفع عدد الرحلات إلى 60 رحلة أسبوعية.

وكانت مصر للطيران قد أعلنت البدء في تسيير 7 رحلات أسبوعية من العاصمة الروسية موسكو إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة بواقع 4 رحلات إلى الغردقة و3 رحلات إلى شرم الشيخ اعتبارا من الاثنين 9 أغسطس بعد توقف دام 6 سنوات.

المصدر: نوفوستي

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