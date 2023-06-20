بوتين يدشن أول قارب نهري كهربائي في موسكو

أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، حركة أول قارب نهري يعمل بالطاقة الكهربائية في العاصمة الروسية موسكو.

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وجاءت عملية الاطلاق بمشاركة عمدة العاصمة الروسية، سيرغي سوبيانين، الذي قدم شرحا توضيحيا للرئيس الروسي عن مشروع مميز لمسار نقل نهر دائري في العاصمة، حيث أشار إلى أن موسكو أحيت من خلال هذا المشروع مبادرة تعود إلى الحقبة السوفييتية، بعد تنفيذ أعمال ترميم للمحطتين النهريتين الشمالية والجنوبية.

وأفاد سوبيانين بأن القوارب الكهربائية الروسية ستستخدم على مسار الحركة في النهر، كما سيدخل 20 قاربا حيز الخدمة بحلول العام 2035.

ويقوم هذا المشروع المميز على رحلة في النهر، حيث تستغرق من 7 إلى 10 أيام في "طوق موسكو الذهبي"، فيما يبلغ طولها 1880 كلم، أين سيحظى ركابها بزيارة 9 مناطق و18 مدينة.

المصدر: RT