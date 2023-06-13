عمدة موسكو: ارتفاع إنتاج الملابس في المدينة بنسبة 94.6% في الربع الأول من 2023

أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرغي سوبيانين عن ارتفاع إنتاج الملابس في المدينة بنسبة 94.6%، والأحذية بنسبة 58% في الربع الأول من عام 2023.

جاء ذلك وفق ما كتبه سوبيانين على مدونته الرسمية في موقع الإنترنت، حيث تابع أنه في الفترة من يناير إلى مارس 2023، أنتجت شركات موسكو 2.5 مليون من منتجات التريكو والملابس للبالغين والأطفال، و435 ألف زوج من الأحذية، و381 ألف قطعة من الملابس لموظفي قطاع الخدمات والشركات والمؤسسات الطبية.

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وكتب سوبيانين: "تتضمن الصناعات الخفيفة في موسكو 250 شركة كبيرة ومتوسطة وصغيرة توظف حوالي 10 آلاف شخص، وتنتج المدينة جميع فئات الملابس والأحذية تقريبا، ويستخدم الجميع أقمشة ومواد أخرى صديقة للبيئة وغير تقليدية".

إضافة إلى ذلك، أشار سوبيانين إلى أن موسكو تعمل الآن بنشاط لزيادة الإنتاج، حيث تابع: "هناك خطط، على سبيل المثال، لزيادة مساحة مجموعة صناعة (كونتسيفو) من 21 ألف متر مربع، إلى 80.8 ألف متر مربع، وسيشكل يكون ذلك فرصة لتطوير الصناعات الخفيفة، حيث أن هناك بالفعل أكثر من 30 من أرباب هذه الصناعات سيكونون قادرين على تأجير مساحات إضافية وزيادة حجم الإنتاج، إضافة إلى فتح مجالات إلى مزيد من الصناعات ذات الصلة".

المصدر: نوفوستي