سوبيانين: أول روبوت تنظيف روسي بدأ العمل في موسكو

قال عمدة العاصمة موسكو سيرغي سوبيانين إن أول روبوت تنظيف روسي "بكسل" بدأ العمل في شوارع موسكو.

وكتب سوبيانين في قناة تيليغرام: "تم إطلاق أول روبوت تنظيف روسي باسم "بكسل" للعمل في شوارع العاصمة.. "طورته شركة "أفتونوميكا" بموسكو.

ووفقا له، تم تطوير كامل الجزء البرمجي الخاص بجسم وهيكل وبنية الروبوت من قبل فريق عمل روسي، وساهم الشركاء البيلاروسيون في صناعة مكونات التصاميم ونظام التحكم.

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من جهتها أوضحت قناة موسكو 24 التلفزيونية: أن الروبوت قادر على القيام بالتنظيف الرطب، وكنس الأرصفة لمدة 16 ساعة يوميا. وهناك أجزاء قابلة للاستبدال في الروبوتات، تسمح باستمرار عملها على مدار العام.

وأضافت: بينما يعمل "بكسل" في وضعية الاختبار، سيرافقه المشغل.

في وقت سابق، ذكر راديو سبوتنيك إن حارسا آليا سيظهر في إيفانتيفكا القريبة من موسكو.

المصدر: راديو سبوتنيك.