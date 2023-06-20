صحيفة: عائدات الشركات الروسية تتجاوز لأول مرة كوادريليون روبل

أفادت صحيفة RBC نقلا عن بيانات مصلحة الضرائب الفيدرالية الروسية، بأن عائدات الشركات الروسية في عام 2022، تجاوزت ولأول مرة في تاريخ روسيا كوادريليون روبل، وتضاعفت مقارنة بعام 2021.

وأضافت الصحيفة: "أعلنت المؤسسات الروسية، أن حجم الإيرادات في عام 2022 قبل الضرائب بلغ 1268 تريليون روبل (أو ما يقرب من 1.3 كوادريليون، أي المبلغ الذي يحتوي على 15 صفرا). وهذا يعادل حوالي ضعف عائدات عام 2021، والتي بلغت 655 تريليون روبل. بهذا الشكل تجاوزت عائدات الشركات الروسية عتبة 1 كوادريليون لأول مرة في تاريخ روسيا".

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وخلال ذلك جرت الإشارة إلى أنه على الرغم من زيادة الإيرادات بمقدار الضعفين، زادت أرباح الشركات بشكل طفيف - من 29.4 تريليون في عام 2021 إلى 31.1 تريليون روبل (بنسبة 5.9٪). والسبب يكمن في أنه مع متوسط ​​معدل تضخم بلغ 13.8٪ بالقيمة الحقيقية في عام 2022، انخفض الربح فعليا.

ووفقا لمعطيات مصلحة الضرائب الفيدرالية الروسية، في 2018-2020، بلغ متوسط ​​إيرادات الشركة حوالي 260 مليار روبل سنويا، ولكن في عام 2021 زادت بشكل حاد - ما يصل إلى 655 تريليون روبل.

وترجع الزيادة في العائدات المالية إلى 1.27 كوادريليون روبل، إلى "نمو عائدات صادرات المؤسسات التي تعمل بشكل رئيسي في قطاع النفط والغاز ف، فضلا عن انتعاش طلب المستهلكين على السلع والأشغال والخدمات".

المصدر: نوفوستي