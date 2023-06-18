على اساس المنظومة الروسية بديلة SWIFT... آفاق التعاون بين روسيا وآسيان

قال سيرغي غلازييف، وزير التكامل والاقتصاد الكلي في اللجنة الاقتصادية الأوراسية، إن أي مصرف في آسيان يبدي الاهتمام بخدمة التجارة مع روسيا يمكنه دخول المنظومة الروسية الموجودة فعلا

وأضاف الوزير في حديث على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "توجد لدى روسيا منظومة الرسائل الإلكترونية لبنك روسيا، والتي تحل محل نظام SWIFT بالكامل، والمنظومة الروسية متاحة لدول العالم الثالث. لذلك ، يمكن لأي بنك في دول آسيان يهتم بخدمة التجارة مع روسيا أن يستخدم هذه المنظومة. في الوقت نفسه يجب بناء علاقات مراسلة مباشرة بين البنوك. بالطبع ، العملات الوطنية مهمة أيضًا. هنا يمكننا ، على سبيل المثال ، إنشاء بنوك خاصة تعمل فقط بالعملات الوطنية ولذلك لن تخشى التعرض للعقوبات الغربية ".

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ووفقا له، هذه هي الخطوات التي يجب اتخاذها لزيادة التجارة بين روسيا وآسيان. وأشار الوزير إلى أن مثل هذه الإجراءات، نجحت بالفعل في مجال التجارة مع عدد من البلدان.

وقال: "في العام الماضي شهدنا ازدهارا في التجارة مع الصين والهند، وكذلك مع إيران. وعمليا كل ما فقدناه في الغرب، استعدناه في الشرق والجنوب. هذا العام، نتوقع أن تتعافى الواردات بالكامل. مع دول آسيان، للأسف، لا توجد مثل هذه التجربة بعد. دول آسيان اعتادت على استخدام الأدوات الغربية للدعم المالي، مثل أدوات التأمين وضمانات التأمين. طبعا تم حرماننا من التأمين الانكليزي، ولا تزال دول جنوب شرق آسيا لا تعرف أن بإمكان روسيا تقديم التأمين بالروبل. نحن نعرض عليهم ذلك ، لكنهم لا يفهمون حتى الآن أن تأمين الصادرات بالروبل يتم بدعم من الدولة. يتطلب بعض الوقت ليتمكنوا من معرفة ذلك".

المصدر: نوفوستي