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العراق يعلن دفع كل ديون الغاز إلى إيران

مال وأعمال

العراق يعلن دفع كل ديون الغاز إلى إيران
وسائل إعلام
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أعلن وزير الكهرباء العراقي زياد فاضل، عن تحويل جميع المبالغ التي تستحقها إيران فيما يتعلق بالغاز المورد إلى العراق.

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وقال فاضل إن "بلاده تنتج 24 ألف ميغاواط حاليا بزيادة 22% عن العام الماضي، ومنذ 20 عاما لم تعالج مشكلة الكهرباء لعدم نفع الخطط السابقة".

وأضاف "وضعنا خطتين عاجلة واستراتيجية لمعالجة الكهرباء والاستفادة من جميع الوحدات الإنتاجية"، مشيرا إلى أن "تراجع تدفقات الغاز الإيراني قلل إنتاج الطاقة بنحو 2000 ميغاواط".

ولفت فاضل إلى أن "رئيس الوزراء وجه بتشكيل فرق خاصة للوقوف على أسباب الإطفاءات في بداية الشهر ونهايته"، كاشفا عن "إعفاء مسؤولين بالعديد من القطاعات بعد ثبات مقصريتهم وابتزازهم وهنالك صلاحية للوزارة ضمن الموازنة لإيصال الطاقة لجميع المناطق بغض النظر عن عدد ساكنيها".

وأكد وزير الكهرباء العراقي أن "تأمين الطاقة 24 ساعة يتطلب إنتاج 34 ألف ميغاواط يوميا".



المصدر : الفرات نيوز

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