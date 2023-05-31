وزير الداخلية العراقي من طهران: سلمنا إيران معلومات كاملة عن شبكات تهريب المخدرات (فيديو)

كشف وزير الداخلية العراقي الفريق عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، أن بلاده سلمت إيران معلومات كاملة عن شبكات تهريب المخدرات.

وقال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني في طهران: "ناقشنا ملف تهريب المخدرات على الحدود المشتركة، وسلمنا إيران معلومات كاملة عن شبكات التهريب التي نسعى للحد منها من خلال ضبط الحدود بين البلدين".

وأضاف: "كما اتفقنا على تبادل المعلومات الاستخبارية بشأن شبكات التهريب التي تنشط على الحدود العراقية الإيرانية".



المصدر: RT