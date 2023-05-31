وزير الداخلية العراقي من طهران: سلمنا إيران معلومات كاملة عن شبكات تهريب المخدرات (فيديو)
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كشف وزير الداخلية العراقي الفريق عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، أن بلاده سلمت إيران معلومات كاملة عن شبكات تهريب المخدرات.
وقال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني في طهران: "ناقشنا ملف تهريب المخدرات على الحدود المشتركة، وسلمنا إيران معلومات كاملة عن شبكات التهريب التي نسعى للحد منها من خلال ضبط الحدود بين البلدين".
وأضاف: "كما اتفقنا على تبادل المعلومات الاستخبارية بشأن شبكات التهريب التي تنشط على الحدود العراقية الإيرانية".
المصدر: RT