اجتماعات مصرية روسية في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي

بحث وزير التجارة الروسي دينيس مانتوروف مع وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير، العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين ونتائج أعمال اللجنة الحكومية المصریة الروسية المشتركة.

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وشارك وزير التجارة والصناعة المصري بفعاليات الدورة الـ26 من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، حيث استهل زيارته بتفقد أجنحة عدد من المقاطعات الروسية ذات النشاط الصناعي والتكنولوجي المتقدم والمقاطعات ذات النشاط التجاري الواسع مع مصر.

وعقد اجتماعا موسعا مع وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، وتم خلال اللقاء مناقشة الموضوعات الرئيسية في مجال العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وفقا لنتائج أعمال اللجنة المشتركة المصریة الروسية التي عقدت مؤخرا بالقاهرة في شهر مارس الماضي.

كما عقد سمير اجتماعا مع رئيس جمهورية تتارستان الروسية رستم میخانوف، ووزير التجارة والصناعة لتتارستان أوليغ كوروشينكو، حيث تناول الاجتماع مختلف أوجه التعاون مع مصر.

كما اجتمع مع حاكم مقاطعة روستوف الروسية والتي تعد المقاطعة الروسية الأولى في إنتاج وتصدير الحبوب والزيوت إلى بلدان العالم وبينها مصر.

المصدر: RT