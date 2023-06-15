ما هي مهمة بنك "بريكس" الجديد؟

كشف وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، عن هدف بنك التنمية الجديد، الذي أسسته دول "بريكس"، وقال إن الهدف هو إنشاء بنية تحتية جديدة وتحسين جودة الحياة بالبلدان المساهمة.

إقرأ المزيد

وقال الوزير الروسي، في مناسبة مرتبطة ببنك التنمية الجديد (بنك بريكس): "مهمة بريكس هي الاتحاد وليس الانقسام، لذلك، عندما قررت دول بريكس إنشاء بنك التنمية هدفنا كان بسيط وهو إنشاء مؤسسة (ائتمانية) للبلدان النامية حتى يكون لدينا جميعا (الدول الأعضاء في بريكس) أداة لدعم جدول أعمالنا التنموي المشترك".

وأضاف سيلوانوف: "كون البنك إحدى أدوات تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدان المساهمة، يجب على البنك التنمية أن يولي اهتماما خاصا لمجالات مثل تسهيل نقل التكنولوجيا وتعزيز الابتكار وحل مشاكل أمن الغذاء والطاقة وتطوير البنية التحتية المستدامة وخلق التنمية".

وتم إنشاء بنك التنمية الجديد بقرار من دول "بريكس" على أساس اتفاقية تم توقيعها في قمة مجموعة "بريكس" في فورتاليزا البرازيلية في يوليو 2014، عندما كان رئيسها الحالي، ديلما روسيف، رئيس البرازيل.

الغرض من البنك هو تمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية المستدامة في دول "بريكس" والبلدان النامية.

المصدر: برايم