قطر تخطط للاستحواذ على 30% من 7 فنادق تاريخية في مصر

يجري صندوق الثروة السيادية القطري محادثات مع مصر بشأن احتمال الاستثمار في 7 فنادق تاريخية هناك ، فيما يمكن أن يكون صفقة تاريخية بين البلدين.

وأفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدرين مطلعين على الأمر بأن جهاز قطر للاستثمار يجري محادثات مع صندوق الثروة السيادية المصري بشأن الصفقة.

وأضافت المصادر أن الصندوق يدرس الاستحواذ على حصة تصل إلى 30% في الفنادق.

والفنادق السبعة هي فندق "ماريوت" القاهرة، و"شتيجنبرجر" التحرير في القاهرة، و"ماريوت مينا هاوس" في الجيزة و"سوفيتيل ليجند أولد كاتاراكت" في أسوان، و"موفنبيك" أسوان، و"سوفيتل وينتر بالاس" في الأقصر، و"شتيجنبرجر سيسل" الإسكندرية، حسب "رويترز".

المصدر: "رويترز"