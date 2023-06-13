شركة أردنية تفوز بأحدث مشروع في مصر أثار جدلا واسعا

فازت إحدى الشركات الأردنية المتخصصة في مجال الدعاية والإعلان بحقوق الامتيازات الإعلانية لأعمدة مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، بنظام حق الانتفاع لمدة 10 سنوات.

وتنافست الشركة مع عدد من الشركات المحلية والعالمية في المناقصة التي طرحتها وزارة النقل مؤخرًا، ونتيجة لتقديمها عروضا تعتبر الأفضل وسط عروض الشركات الأخري تمكنت من الحصول على حقوق الدعاية والإعلان لقطار المونوريل.

وحسب البرتوكول الموقع بين وزارة النقل والشركة الأردنية، تكون الشركة هي المسؤولة عن كافة التعاقدات الإعلانية للشركات الراغبة في عرض إعلاناتها على أعمدة قطار، على أن يتم إضافة نسبة زيادة تطبق سنويا.

وتعكف الشركة حاليًا على اختيار طبيعة وأشكال الإعلانات والتصميمات المخصصة التي سيتم تطبيقها خلال فترة عمل الشركة في الأعوام المقبلة حسب العقد المبرم مع وزارة النقل، وذلك في حضور الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات المصري.

ويعتبر هذا العقد الثاني للشركة في مصر، بعدما وقعت في أكتوبر 2020 عقد شراكة الأول لها في السوق المصرية مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، لتكون هى صاحبة حق الامتياز الإعلاني للإعلانات Outdoor للمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة.

يربط محافظة القاهرة من محطة الاستاد بالخط الثالث لمترو الأنفاق بشارع صلاح سالم بكل من القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وهو بطول 54 كم ويتكون من 21 محطة، وهى (الاستاد – هشام بركات – نوري خطاب – الحي السابع – المنطقة الحرة – المشير طنطاوي – كايرو فيستيفال – الشويفات – المستشفى الجوي – حي النرجس – محمد نجيب – الجامعة الأمريكية – إعمار – ميدان النافورة – البروة – الدائري الأوسطي – محمد بن زايد – الدائري الإقليمي – فندق الماسة – حي الوزارات – العاصمة الإدارية).

كانت الأيام الماضية شهدت حالة من الجدل من قبل رواد السوشيال ميديا بعدما قامت الشركة المسئولة عن الاعلانات بتغليف الأعمدة بأشكال ورسومات تجريبية، وهو ما قابله مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعي بالسخرية، معتبرين أنها بدائية ولا تختلف كثيرًا عن الإعلانات العادية، مطالبين بإشراك المصممين المتخصصين لاختيار رسومات تتماشي مع هذه المواقع الهامة، أو من خلال زراعتها بأنواع معينة من النباتات الخضراء.

المصدر: RT