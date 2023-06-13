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مصر والعراق يوقعان 11 وثيقة تعاون اقتصادية

مال وأعمال

مصر والعراق يوقعان 11 وثيقة تعاون اقتصادية
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وقعت القاهرة وبغداد 11 وثيقة تعاون اقتصادية، الثلاثاء، في أعقاب انتهاء أعمال "اللجنة العليا المصرية ـ العراقية المشتركة" برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

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جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، عقب مؤتمر صحفي في القاهرة، جمعه مع نظيره العراقي محمد شياع السوداني.

وقال السوداني خلال المؤتمر الصحفي، إن العراق ومصر وقعا 11 مذكرة تفاهم، وكذلك محضر الاجتماع المشترك.

وأكد أن هذه المذكرات والمحضر هي خريطة طريق للعلاقة بين الحكومتين للمرحلة المقبلة، والتي تأتي ترجمة لإرادة ورغبة جادة من قيادة البلدين في تطوير العلاقات بين العراق ومصر وفتح المجال للتعاون الاقتصادي والتجاري.

من جهته، قال مدبولي في ختام أعمال الاجتماعات التي استمرت يوما واحدا، إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ستشهد قفزة خلال الفترة المقبلة، مع توسيع آفاق التعاون.

المصدر: RT

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