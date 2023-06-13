السيسي يؤكد دعم مصر للعراق والاستعداد لتوقيع اتفاقيات ضخمة

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي دعم مصر الثابت والراسخ لأمن واستقرار العراق، والاعتزاز بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

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وشدد السيسي خلال استقباله محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق على حرص بلاده على تعزيز وتنويع أطر التعاون الثنائي المتبادل في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع الأردن.

ويجري رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، زيارة إلى مصر، للمرة الثانية خلال نحو 100 يوم، حيث يرأس وفدا موسعا يضم 12 وزيرا من مختلف الوزارات الخدمية والأمنية، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال العراقيين للقاء نظرائهم من المصريين.

وكشفت وزارة التجارة العراقية عن إنجاز 10 اتفاقيات بين القاهرة وبغداد، على أن يتم التوقيع عليها من قبل رئيسي وزراء البلدين خلال زيارة السوداني، تشمل مجالات الرياضة والشباب، والإسكان، والإعمار، والعمل، والشؤون الاجتماعية.

المصدر: RT